Der Analyst schätze Equinor als Qualitätsaktie ein und halte eine Bewertungsprämie von 10% bei dem mittels Multiple-Ansatz (EV/EBIT und KGV für die Jahre 2022 und 2023; geschätzte Zahlen würden sich auf Konsensus-Schätzungen beziehen) ermittelten Kursziel von NOK 277 (zuvor: NOK 212) für gerechtfertigt.



Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Equinor-Aktie. (Analyse vom 17.12.2021)



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

23,28 EUR -0,92% (17.12.2021, 13:48)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (17.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energiekonzerns Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) weiterhin zu kaufen.Trotz der verstärkten Bemühungen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die Reduzierung der CO2-Emissionen voranzutreiben, könne sich die Welt nicht von heute auf morgen ändern und daher werden Erdöl und Erdgas noch jahrzehntelang Teil des Energiemixes bleiben. Der Analyst gehe davon aus, dass die OPEC+ weiterhin eine aktive Rolle bei der Steuerung des weltweiten Rohölangebots spielen werde. Daher rechne er für das Jahr 2022 mit einem Ölpreis von über USD 70 je Fass Brent, der dann bis 2025 allmählich auf USD 65 je Fass sinken werde.Die weltweite Nachfrage nach Erdgas dürfte 2022 aufgrund der Erholung des industriellen Verbrauchs nach Überwindung von COVID-19 und des globalen Trends zur Nutzung sauberer Energiequellen für die Stromerzeugung stark bleiben. Daher prognostiziere der Analyst einen Erdgaspreis von EUR 50 / MWh im Jahr 2022.Der norwegische Energiekonzern Equinor ASA (ehemals Statoil) bewirtschafte im Gegensatz zum Gros der Konkurrenz den größten Teil seiner Öl- und Gasreserven in OECD-Ländern und besitze kein eigenes Downstream-Geschäft. Das Retail-Geschäft sei 2012 verkauft worden. Die tägliche Ölförderung liege bei rund zwei Millionen Fass. Des Weiteren investiere der Konzern in erneuerbare Energien, besonders in Offshore-Windprojekte. Durch diese erhalte eine Million Haushalte in Europa Zugang zu sauberem Strom. Bis zum Jahr 2050 wolle man auf Konzernebene CO2-neutral sein.Das bereinigte operative Ergebnis habe dank der hohen Ölpreise im Jahresvergleich einen sagenhaften Anstieg von USD 780 Mio. auf USD 9,77 Mrd. verzeichnet, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 7,96 Mrd. klar übertroffen worden seien. Der Gewinn nach Steuern sei von USD 271 Mio. auf USD 2,78 Mrd. geklettert, womit die Erwartungen (EUR 2,50 Mrd.) ebenfalls übertroffen worden seien. Der Umsatz habe sich bei einer relativ stabilen Produktionsleistung (durchschnittlich 1,996 Mio. Fass pro Tag) von USD 11,3 Mrd. auf USD 23,3 Mrd. erhöht.Der operative Cashflow habe sich von USD 3,34 Mrd. auf USD 10,80 Mrd. erhöht. Der freie Cashflow sei im dritten Quartal bei USD 6,73 Mrd. zu liegen gekommen, nach USD 217 Mio. im Vorjahresquartal. Der Verschuldungsgrad ("Gearing") inkl. Leasingverbindlichkeiten sei weiter auf 13,2% (Q2 2021: 16,4%; Q3 2020: 37,0 %) gesunken.Die CO2-Intensität solle bis zum Jahr 2030 um 20% und bis 2035 um 40% verringert werden. Insgesamt würden in den Ausbau der Erneuerbaren rund USD 23 Mrd. investiert, deren installierte Antriebsleistung dann zwischen 12 und 16 GW erreichen solle. Basierend auf einem Ölpreis von USD 60 pro Fass solle in den Jahren 2021 bis 2026 ein freier Cash-Flow vor Ausschüttungen von insgesamt USD 35 Mrd. erwirtschaftet werden.Die angestrebte Bandbreite für das Verhältnis von Nettoverschuldung zu eingesetztem Kapital liege bei 15% bis 30%. Die Projekte, welche bis 2030 in Betrieb gehen würden, seien bereits ab einem Ölpreis von USD 35 pro Fass kostendeckend, wobei das Johan Svedrup-Ölfeld mit einem Break-Even von außerordentlich niedrigen USD 15 pro Fass hervorsteche. Mit ihren sehr niedrigen Bereitstellungskosten würden sich die Norweger in puncto Effizienz gegenüber den Mitbewerbern eine Position im Top-Quartil sichern.Da sich Equinor ausschließlich auf die Förderung konzentriere, profitiere das Unternehmen stärker von der Erholung der Energiepreise. Ein um USD 10 pro Fass höherer Ölpreis steigere den operativen Gewinn um USD 3,2 Mrd.; ein um USD 1 pro MMBtu höherer Gaspreis bringe zusätzlich USD 2,1 Mrd.Equinor habe im abgelaufenen Quartal abermals ein solides Ergebnis erzielt und damit an die gute Entwicklung der vorangegangenen Quartale anschließen können. Die letzten Ergebnisse würden einen Vorgeschmack auf die Ertragsaussichten im Lichte des nunmehr wieder normalisierten Ölpreises liefern. Wenngleich dieser im Zuge der Omikron-Ausbreitung und anziehender Konjunktursorgen zuletzt etwas geschwächelt habe, würden sich die Notierungen alles in allem immer noch auf einem für Equinor attraktiven Niveau befinden. Hier komme den Norwegern die hohe Profitabilität ihrer Anlagen zugute. Des Weiteren treffe Equinors klares Bekenntnis zum Ausbau der erneuerbaren Energien voll den Zeitgeist der Dekarbonisierung.