Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (04.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energiekonzerns Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Heute Morgen habe Equinor sein Zahlenwerk zum Q1 2022 präsentiert und habe dabei auf ganzer Linie überzeugen können. Der Konzern profitiere von den hohen Energiepreisen und habe ein Rekordergebnis einfahren können.Beflügelt vom enormen Anstieg der weltweiten Öl- und Gaspreise habe Equinor mit USD 18,0 Mrd. das höchste adjustierte operative Ergebnis in seiner Firmengeschichte verzeichnet und habe damit die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 17,1 Mrd. klar übertroffen. Im Vorjahresquartal habe man das operative Ergebnis auf lediglich USD 4,1 Mrd. beziffert. Auch der Gewinn nach Steuern habe mit USD 5,2 Mrd. die Konsensschätzungen von USD 4,7 Mrd. klar übertroffen. Der Umsatz sei von USD 17,6 Mrd. auf USD 36,4 Mrd. in die Höhe geschnellt.Im ersten Quartal habe Equinor eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von USD 1,08 Mrd. als Folge des geplanten Ausstiegs aus den russischen Aktivitäten getätigt.Der freie Cashflow des Unternehmens habe sich in Q1 2022 von USD 5,2 Mrd. auf USD 12,7 Mrd. mehr als verdoppelt. Der Verschuldungsgrad ("Gearing") sei von -0,8% im Vorquartal (Q4 2021) auf -22,2% gesunken. Die Produktion sei um 3% auf 2.106 Mio. Fass Öläquivalente pro Tag gesunken. Der Durchschnittspreis für die abgesetzten Produkte habe im Jahresvergleich um beachtliche 72% höher gelegen.Die letzte Empfehlung für die Equinor-Aktie lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.