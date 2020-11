XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

0,40 EUR +11,73% (06.11.2020, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

0,399 EUR +9,32% (06.11.2020, 13:44)



ISIN Epigenomics-Aktie:

DE000A11QW50



WKN Epigenomics-Aktie:

A11QW5



Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

ECX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

EPGNF



Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (06.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Molekulardiagnostik-Unternehmens Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens könne am heutigen Freitag deutlich zulegen. Dies höre sich eigentlich sehr gut an, sei für die Epigenomics-Aktie aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Papier habe zuvor innerhalb kürzester Zeit mehr als 80% an Wert verloren. Grund für den massiven Kurseinbruch sei die Meldung gewesen, dass die staatliche US-Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) die Kostenübernahme für den Darmkrebs-Bluttest Epi proColon von Epigenomics verweigere.Demnächst stünden nun bei Epigenomics einige Termine auf der Agenda. Am 12. November veröffentliche das Unternehmen den Quartalsbericht. Am 27. November sollten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über diverse Kapitalmaßnahmen abstimmen."Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung: Anleger sollten die Finger von der Epigenomics-Aktie lassen. Das Papier sei nur etwas für extrem hartgesottene Zocker, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze Epigenomics-Aktie: