Ein Spiegelbild dieser Entwicklung sei der Einbruch des Welthandels um knapp 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bis Mai 2020. Allerdings habe schon seit Mitte 2018 keine Steigerung des Welthandelsvolumens verzeichnet werden können. Nicht zufällig befinde sich die stark exportabhängige deutsche Industrie ebenfalls seit Mitte 2018 in einer Rezession, mit stetig sinkenden Produktionszahlen. Sobald jedoch eine eindeutige Stabilisierung der Anzahl an Corona-Neuinfektionen in wichtigen Abnehmerstaaten erkennbar werde, sei mit einem Aufholprozess mit deutlich steigenden Auftrags- und Produktionszahlen zu rechnen.



Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen habe mit 1.504 Fällen im Mai in Deutschland zuletzt weiter abgenommen - vor allem wegen der Ende September auslaufenden Aufhebung der Insolvenzantragspflicht. Es sei davon auszugehen, dass diese Frist noch einmal bis Jahresende oder sogar bis Ende des ersten Quartals 2021 verlängert werde, um zumindest akut durch die Coronakrise in eine Überschuldungssituation geratenen Unternehmen die Möglichkeit für eine Erholung zu geben.



In den USA befinde sich die Politik mittlerweile im Wahlkampfmodus. Republikaner und Demokraten hätten sich noch immer nicht auf ein neues Konjunkturpaket und damit die Forstsetzung der wöchentlichen Zahlungen an Arbeitslose einigen können. Dies nutze Amtsinhaber Trump, um sich per Dekret als Macher zu positionieren - was juristisch nicht unumstritten sei. So sei u.a. die Fortsetzung der Unterstützungszahlungen und ein Verkauf bzw. ein Verbot der US-Geschäftstätigkeiten des chinesischen Unternehmens ByteDance (ISIN NET000BYT111/ WKN BYT111) (TikTok) angeordnet worden. Aktuellen Umfragen zufolge liege Herausforderer Biden weiterhin deutlich vor Trump, wenngleich der Vorsprung zuletzt etwas geschmolzen sei. Wer letztlich die Wahlen gewinne, hänge in besonderem Maße vom weiteren Verlauf der wirtschaftlichen Erholung in den USA ab. Sollte diese weiter dynamisch und ohne größere Rückschläge verlaufen, käme dies dem Amtsinhaber zugute.



Die Wahlprogramme beider Kandidaten würden sich teilweise deutlich unterscheiden. So stehe Trump für Steuersenkungen und die Unterstützung der traditionellen Sektoren, wie Kohle- und Stahlindustrie, während Biden allen voran für Steuerhöhungen, v.a. für Unternehmen und Vermögende, für Investitionen in das Gesundheitssystem und die grüne Energiewende stehe. Beide würden jedoch auch für einen gewissen Protektionismus und die vorrangige Unterstützung US-amerikanischer Produkte eintreten. Handelskonflikte würden deshalb auch unter einem möglichen Präsidenten Biden nicht verschwinden, aber sicherlich mit einem anderen - teilweise kooperativeren - Stil ausgetragen werden.



Das größte Risiko bleibe kurzfristig die Entwicklung der Corona-Pandemie. Mittelfristig wäre das - aus heutiger Sicht nicht absehbare - Szenario einer stark steigenden Inflation die größte Bedrohung für Konjunktur und Kapitalmärkte. In diesem Fall müssten die Notenbanken die Zinsen deutlich erhöhen, wenn sie der Inflation nicht freien Lauf lassen wollten. Damit wäre die Grundlage für die Finanzierbarkeit erhöhter Staatschulden, die günstige Finanzierung von Investitionen sowie die hohe Nachfrage nach realen Anlagen, wie Aktien oder Immobilien nicht mehr gegeben. (21.08.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aktuell befinden sich sowohl die USA als auch Europa in Phase drei der Coronakrise, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Die Phase des aktiven Risikomanagements sei geprägt vom Ausgleich zwischen Lockerungen der Shutdowns und der Vermeidung einer größeren zweiten Infektionswelle. Während die Anzahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen in den USA mittlerweile sinke, nähmen die Fallzahlen in Europa wieder zu - wenn auch auf niedrigem Niveau.Vor allem die für die spanische Volkswirtschaft sehr wichtige Tourismusindustrie werde durch die von einigen Staaten ausgesprochenen Reisewarnungen noch einmal empfindlich getroffen werden. Damit werde Spanien - nach einem überdurchschnittlichen Einbruch des BIPs im 2. Quartal um 18,5 Prozent - das Schlusslicht im Zuge der wirtschaftlichen Erholung innerhalb der Eurozone einnehmen. In Deutschland laufe die wirtschaftliche Erholung zwar weiter, allerdings leide der Maschinen- und Anlagenbau, dessen Exporte im 2. Quartal um 23 Prozent eingebrochen seien, weiterhin unter einer vergleichsweise geringen Investitionsnachfrage aus wichtigen Abnehmerregionen, etwa den USA, Großbritannien und vielen Schwellenländern.