Laut Pichoud befänden sich beide Volkswirtschaften weiterhin in einer angespannten Situation mit schwachem Wachstum, dem es an Dynamik mangele - und die erhöhte Unsicherheit könne die Stimmung der Unternehmen, der Haushalte und der Anleger tendenziell gefährlich negativ beeinflussen. Besonders in Europa sei das Glas eher halb leer als halb voll: Zur Rückkehr der Handelsspannungen kämen hier die politischen Unsicherheiten - besonders rund um die Wahlen zum Europäischen Parlament und den Brexit.



Eine erfreuliche Ausnahme unter den Industrieländern würden die USA bilden, besonders dank einer festen und nachhaltigen Binnennachfrage. "Auch wenn das globale Konjunkturumfeld diese Dynamik weiter drosselt, stützen der starke Arbeitsmarkt und der leichte aber positive Anstieg der realen persönlichen Einkommen das BIP-Wachstum weiterhin", sage Pichoud. Zudem bleibe die Geldpolitik voraussichtlich für lange Zeit unterstützend.



Diese Tendenz sähen die Experten auch bei anderen Notenbanken und würden diese positiv werten: "Die Normalisierung steht bei allen wichtigen Zentralbanken nicht mehr auf der Tagesordnung", fasse Pichoud zusammen. Dies könne verhindern, dass sich die allgemeinen Verschuldungsniveaus zu einem Problem entwickeln würden, wenn sich das Wachstum der Weltwirtschaft weiter verringere.



Unterdessen scheine die Rally vorbei. "Berücksichtigt man die überzogenen Bewertungen, das schwache nominale Wachstum und die stärker akkommodierende Geldpolitik, ist der Carry attraktiv - besonders angesichts der höheren Volatilität der Aktienmärkte", betone Maurice Harari, Senior Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. Dies gelte insbesondere für Schwellenländeranleihen in harter Währung und nachrangige europäische Anleihen.



Angesichts der schwachen Konjunktur und der Risiken durch die Handelsspannungen hätten die Multi-Asset-Experten die Eurozone, China, Südkorea und Japan in ihren Portfolios herabgestuft. "Sie könnten in den nächsten Monaten - entweder unmittelbar oder als Nebenfolge - die ersten Opfer des enttäuschenden Wachstums und der anhaltenden Gefahren aufgrund des Handelskrieges werden", warne Harari. Zudem verteuerten sich die Bewertungen an den Aktienmärkten Japans und der Eurozone. (25.06.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - "Die Enttäuschungen und die Sorgen nehmen zu", fasst Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management, die gegenwärtige Wirtschaftslage zusammen.Von den positiven Erwartungen bei Jahresbeginn sei nicht viel übrig geblieben. Für den Experten stehe fest: Die Marktrally habe aus steigenden Bewertungen in einem Umfeld gedämpfter Gewinne bestanden. "Mit anderen Worten, die Märkte sind sich wahrscheinlich selbst vorausgeeilt."Gründe zum Pessimismus gebe es durchaus: Erstens bleibe die Dynamik des Wirtschaftswachstums schwach. Zweitens habe US-Präsident Trump die Handelsspannungen wieder in den Vordergrund gerückt. "Das ist keine gute Nachricht für die kurzfristigen globalen Wachstumsaussichten", warne Adrien Pichoud, Chief Economist und Portfolio Manager bei SYZ Asset Management. "Europa und China müssen noch einen deutlichen Anstieg der wirtschaftlichen Dynamik erreichen und bleiben daher anfällig für Stimmungswandel und erhöhte Unsicherheit."