Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe im Weihnachtsgeschäft trotz der globalen Chip-Knappheit erneut Rekordzahlen erzielt. Der Quartalsgewinn sei mit USD 34,6 Mrd. gut ein Fünftel höher als ein Jahr zuvor gewesen. Der Umsatz sei um rund 11% auf fast USD 124 Mrd. gestiegen - ebenfalls eine Bestmarke. Das iPhone sei abermals der Wachstumstreiber gewesen. Ohne den Einfluss von Chip-Engpässen hätte der Konzern noch mehr verkaufen können. So schätze Apple, dass der Umsatz dadurch um mehr als USD 6 Mrd. gedrückt worden sei.



Die Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) seien am Freitag mit einem zweistelligen Plus von 10,6% der größte Gewinner im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen. Der Kreditkartenkonzern habe im vierten Quartal einen Gewinn- und Umsatzsprung erwirtschaftet. Stützend habe aber auch die Aussage gewirkt, dass die Ausgaben der Verbraucher wieder anziehen würden. Auch beim Konkurrenten MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) habe es dafür zuletzt Anzeichen gegeben. Dessen Aktien seien nun noch einmal um mehr als 9% weiter angezogen.



Die rote Laterne im Dow Jones habe sich demgegenüber Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol Deutschland: CAT1, NYSE-Ticker-Symbol: CAT) mit einem Kursrutsch um 5,2% umgehängt. Nach dem Gewinneinbruch im ersten Jahr der Pandemie sei es für den Baumaschinenhersteller 2021 wieder besser gelaufen. Es werde von den Anlegern jedoch kritisch gesehen, dass der Konzern nunmehr mit einer nachlassenden Nachfrage aufgrund einer Abkühlung im Bausektor rechne. (31.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verbuchten am Freitag wegen eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Minus von 11,3% den größten Tagesverlust seit drei Jahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konsumgüterkonzern rechne im laufenden Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent, was unterhalb der ausgegebenen mittel- bis langfristigen Prognosespanne von drei bis vier Prozent liege.