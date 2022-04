Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



161,20 EUR +11,62% (27.04.2022, 15:38)



153,83 USD -2,39% (26.04.2022, 22:00)



US29355A1079



A1JC82



E0P



ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Seit Ende März habe die Enphase-Aktie deutliche Verluste hinnehmen müssen. Am Dienstag habe der Spezialist für Wechselrichter und Energiespeicherlösungen nachbörslich seine Q1-Zahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können. Die Enphase-Aktie lege vorbörslich zu und beflügle damit auch andere Werte aus der Solarbranche wie JinkoSolar (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R) oder SolarEdge (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM).Mit einem Rekordumsatz von 441 Mio. Dollar habe Enphase eine Steigerung von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Die Experten hätten lediglich mit 432 Mio. Dollar gerechnet. Für das aktuell laufende Quartal erwarte Enphase nochmals eine Zunahme beim Umsatz und rechne mit 490 bis 520 Mio. Dollar.CEO Badri Kothandaraman habe erklärt, das überwiegend in den USA aktive Unternehmen wolle seine Ausgaben in Europa verdreifachen und erwarte in Q2/2022 dort einen sequentiell steigenden Umsatz von über 40 Prozent. Der verstärkte Fokus auf Europa sei infolge der hier auf Rekordhochs gestiegenen Energiepreise logisch.Infolge der starken Quartalszahlen notiere die Aktie vorbörslich mit einem kräftigen Kursplus von 9 Prozent. Die Aussichten für Enphase sind gut, jedoch ist es noch zu früh von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen, so Julian Weber. Die Zahlen würden aber auch Hoffnung für die laufende AKTIONÄR-Empfehlung SolarEdge machen, die ihre Zahlen am 2. Mai präsentiere. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link