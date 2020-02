Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

57,22 USD +42,44% (19.02.2019, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (20.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Der Anbieter von Energiemanagementlösungen habe gestern überraschend starke Zahlen vorgelegt. Die Enphase Energy-Aktie befinde sich im Rallymodus. Der Blick auf die Bewertung zeige aber, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein müsse. Enphase Energy werde mit einem 2021er-KGV von 41 bewertet. "Der Aktionär" gehe von einem weiterhin sehr attraktiven Wachstumsumfeld für die Solarbranche aus und rate, die Gewinne laufen zu lassen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:56,30 EUR +6,35% (20.02.2019, 11:36)