Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und seine Folgen verdeutlichen, wie stark die wirtschaftlichen bzw. politischen Entscheidungsprozesse und die Rohstoffmärkte verzahnt sind, so die Analysten der DekaBank.Wie und wie schnell könne die Abhängigkeit unserer Wirtschaft von russischem Öl und Gas reduziert bzw. beseitigt würden? Bei Öl und Ölprodukten würde ein kurzfristiger Ausfall der Lieferungen aus Russland zu deutlich höheren Preisen, nicht jedoch zu echter Knappheit führen. Dass Europa binnen eines Jahres das russische Rohöl weitgehend ersetzen könne, erscheine realistisch. Hingegen wäre es kurzfristig kaum möglich, die europäische Erdgasversorgung ohne russische Lieferungen im bisherigen Ausmaß aufrechtzuerhalten. Laut aktuellen Einschätzungen würde eine Abkopplung ohne verändertes Nachfrageverhalten einige Jahre in Anspruch nehmen.Der Druck zu handeln sei enorm. Würden die europäischen Länder den Energiesektor in ihre Sanktionen gegen Russland einbeziehen, würde dies deren Schlagkraft immens erhöhen. Zugleich müssten die von Russlands Lieferungen stark abhängigen Länder ihre Energieversorgung in sehr kurzer Zeit umstellen. Dieser Handlungsdruck biete aber auch die Chance, den eigenen Verbrauch zu überdenken, die Energieversorgung auf unabhängigere Beine zu stellen und die grüne Transformation der Wirtschaft beschleunigt voranzutreiben. So könnte aus diesem Krieg, bei dem es so viele Verlierer gebe, neben der Stärkung unserer Energieunabhängigkeit auch der Klimaschutz als möglicher Gewinner hervorgehen. (01.04.2022/ac/a/m)