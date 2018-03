Paris (www.aktiencheck.de) - Eine in jüngster Vergangenheit eher ungewöhnliche Entwicklung: Während die Aktienmärkte zuletzt teils kräftig unter Druck geraten sind, konnte der Ölpreis ordentlich Boden gutmachen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Beflügelt worden sei der Ölpreis wohl unter anderem von einer stark fallenden Produktion in Venezuela; Medienberichten zufolge sei sie in den vergangenen sechs Monaten um 450.000 Barrel auf 1,55 Millionen Fass pro Tag geschrumpft. Gehe es nach den Experten der Internationalen Energieagentur, sei bis Jahresende sogar ein weiterer Rückgang auf knapp 1,4 Millionen Barrel möglich. Die Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson nähre zudem die Befürchtung, dass das wichtige Ölland Iran nun wieder neue Sanktionen aufgebrummt bekomme. Meldungen, wonach die OPEC und Russland zum einen ihre Zusammenarbeit fortsetzen und zum anderen die aktuellen Produktionsdrosselungen fortsetzen möchten, dürften den Ölpreis ebenfalls nicht belastet haben, im Gegenteil.All die genannten Gründe könnten durchaus dafür sorgen, dass der Ölpreis kurzfristig auf diesem Niveau verharre oder sogar leicht zulege. Auf der anderen Seite würden die Nicht-OPEC-Staaten - allen voran die USA - dafür sorgen, dass der globale Ölmarkt nicht nur gut versorgt sei. Sollte die US-Energiebehörde EIA nämlich mit ihrer Prognose, wonach das Nicht-OPEC-Angebot 2018 um 2,5 Millionen Barrel pro Tag zunehme, richtig liegen, wäre der Markt sogar deutlich überversorgt - und der Ölpreis somit für Korrekturen anfällig. (29.03.2018/ac/a/m)