ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (13.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das Q3/2019 bewegte sich insgesamt im Rahmen der Analystenprognosen, habe aber den Marktkonsens übertroffen. Ergebnistreiber in Q3 sei vor allem die erhöhte Verfügbarkeit der belgischen Kernkraftwerke gewesen (Ergebniseffekt: +212 Mio. Euro y/y; zum Vergleich Konzern-EBIT: +224 Mio. Euro y/y). Die Verschuldungskennzahlen (per 30.09.) hätten im Quartalsverlauf stagniert und hätten akquisitionsbedingt (TAG) jeweils am oberen Ende bzw. leicht oberhalb der Unternehmenszielspanne gelegen. Der Ausblick für 2019 (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: 2,5 bis 2,7 (Gj. 2018: 2,46) Mrd. Euro) sei erneut bestätigt worden. Diermeier sehe Engie hier nach wie vor auf Kurs. Die Anfang des Jahres kommunizierte Ausschüttungspolitik (Ausschüttungsquote: 65% bis 75%; für 2019 oberes Ende der Spanne anvisiert) sei im Q3-Bericht nicht explizit erwähnt worden. Die Dividendenrendite (2019e: 5,3%) sei nach Meinung des Analysten attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Engie-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 14,40 Euro auf 14,80 Euro erhöht. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:14,275 EUR +0,14% (13.11.2019, 14:33)