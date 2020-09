Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:

Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (24.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) weiterhin zu kaufen.Engie habe das Angebot von Veolia (ISIN: FR0000124141, WKN: 501451) (gültig bis 30.09.) für einen 29,9%igen SUEZ (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418)-Anteil (15,50 Euro je SUEZ-Aktie in bar (entspreche: 2,88 Mrd. Euro)) abgelehnt. Das deute nach Meinung von Diermeier daraufhin, dass das Engie-Management zuversichtlich sei, einen höheren Preis für die SUEZ-Beteiligung (Engie-Anteil: 32,1%) zu erzielen (Optionen nach Erachten des Analysten u.a.: erhöhtes Angebot von Veolio für SUEZ direkt an Engie, (feindliches) öffentliches Übernahmeangebotes von Veolia für SUEZ, eigenes Angebot von SUEZ für die Beteiligung von Engie an sich selbst, Weißer Ritter für SUEZ). Zumindest erhöhe das Übernahmeinteresse von Veolia den Druck auf das SUEZ-Management hinsichtlich der Geschäftsziele. Davon sollte nach Erachten des Analysten auch Engie profitieren.Die zweite Covid-19-Welle in Europa, u.a. auf dem Heimatmarkt Frankreich (EBITDA-Anteil Gj. 2019: 46%), sei negativ für den Versorger zu werten. Engie sei in H1/2020 in dem Versorger-Coverage-Universum von Independent Research am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen. Jedoch würden die europäischen Regierungen - im Gegensatz zum Frühjahr - versuchen, einen Lockdown der Wirtschaft in Reaktion auf die zweite Covid-19-Welle zu vermeiden.Die Prognosen des Analysten hätten Bestand. Für die Engie-Aktie würden seines Erachtens der angekündigte Konzernumbau sowie die Underperformance seit Jahresbeginn sprechen (Engie-Aktie: -21%; zum Vergleich Versorger-Sektor: -4%), deren Ursachen (u.a. Dividendenausfall für 2019) sich seines Erachtens in den nächsten Quartalen abbauen sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Engie-Aktie: