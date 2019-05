Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

12,69 EUR -0,47% (28.05.2019, 14:40)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (28.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) von 14,50 Euro auf 14,40 Euro.Die Eckdaten für das Q1/2019, die leicht hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben seien (aber in-line mit Marktkonsens), seien durch die milde Witterung (insbesondere in Frankreich) und die geringere Verfügbarkeit der belgischen Kernkraftwerke (bereinigtes Konzern-EBIT, organisch: -4% y/y, zusätzlich bereinigt um Wettereffekte: +1% y/y) geprägt gewesen. Der Ausblick für 2019 (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: 2,5 bis 2,7 (Gj. 2018: 2,46) Mrd. Euro) sei bestätigt worden. Dieser sei nach dem verhaltenen Q1 nun aber stärker backloaded, was nach Meinung des Analysten Risiken berge. Die Ausschüttungspolitik (Ausschüttungsquote: 65% bis 75%) sei bestätigt worden (für 2019 nach wie vor oberes Ende der Spanne anvisieren). Der Konzernumbau schreite weiter voran (jüngst u.a. Erwerb von TAG in Brasilien, Verkauf der Kohlekraftwerke in Deutschland und den Niederlanden vereinbart).Seine Erwartungen habe Diermeier mehrheitlich reduziert (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 1,04 (alt: 1,07) Euro; Dividende je Aktie 2019e: 0,75 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 1,14 (alt: 1,20) Euro; Dividende je Aktie 2020e: 0,83 (alt: 0,85) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Engie-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 28.05.2019)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:12,755 EUR +0,91% (28.05.2019, 09:57)