Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (22.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Die Zahlen (nur Umsatz, EBITDA, bereinigtes EBIT veröffentlicht) für das Q3/2018 hätten sich allen in allem im Rahmen der Analystenprognosen bewegt. Die Ergebnisrückgänge hätten aus Konsolidierungs- und Währungseffekten sowie den ungeplanten Stillständen der belgischen Kernkraftwerke resultiert.Die Verschuldungskennzahlen würden nach wie vor die Zielvorgaben erfüllen (u.a. Nettofinanzverschuldung zu EBITDA per 30.09.2018: 2,5; Ziel: <=2,5). Der im September wegen den belgischen AKWs reduzierte Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Die Ausschüttungsindikation für 2018 (0,75 (Vj.: 0,70) Euro/Aktie) sei wiederholt worden. Mit dem Konzernumbau komme Engie sehr gut voran (Desinvestitionsprogramm übererfüllt, Investitionsprogramm vollständig budgetiert).Das Votum für die Engie-Aktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 13,80 Euro auf 13,40 Euro gesenkt. (Analyse vom 22.11.2018)