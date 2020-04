Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (03.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) von 16,60 Euro auf 10,20 Euro.Engie habe im Rahmen einer Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie (Guidance zurückgezogen, keine neue publiziert) auch einen Dividendenausfall für das Geschäftsjahr 2019 (bisheriger Vorschlag: 0,80 Euro/Aktie) angekündigt. Zudem "wackle" der Ausblick bis 2022. Eine Dividendenkürzung hätte Diermeier in Anbetracht der Extremsituation (Covid-19-Pandemie) durchaus nachvollziehen können, aber der Dividendenausfall sei ein "Schocker" für ihn. Das Geschäftsmodell sei seines Erachtens unterdurchschnittlich konjunktursensitiv, Engie verfüge über die höchsten Kreditratings unter den Versorgern in der Coverage des Analysten und die Dividende sei eines der wichtigsten Argumente für Versorger-Aktien. Zudem spreche Engie selbst von einer starken Bilanz. Durch den Dividendenausfall verhindere der Konzern einen Mittelabfluss von knapp 2 Mrd. Euro.Diermeier habe seine Prognosen gekappt (u.a. EPS 2020e: 0,82 (alt: 1,10) Euro; Dividende je Aktie 2020e: 0,55 (alt: 0,85) Euro; EPS 2021e: 0,98 (alt: 1,18) Euro; Dividende je Aktie 2021e: 0,65 (alt: 0,90) Euro). Er sehe ein erhöhtes Risiko, dass der Versorgersektor (Engie habe im Geschäftsjahr 2019 54% des Konzern-EBITDA in Frankreich und Belgien erwirtschaftet), der mit über die geringsten Ausweichmöglichkeiten verfüge, verstärkt zur Sanierung der öffentlichen Haushalte (eventuell Sonderabgabe) infolge der Covid-19-Pandemie herangezogen werde.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des aktuellen Kursniveaus (seit Jahresanfang: -38% (im Vergleich zum STOXX Europe 600 Versorger: -22 Pp); Dividendenrendite 2020e: 6,2%; 2021e: 7,3%) bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Engie-Aktie. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:8,722 EUR -2,13% (03.04.2020, 10:01)