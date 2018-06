ISIN Engie-Aktie:

Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (26.06.2018/ac/a/a)







Neuss (www.aktiencheck.de) - Creditreform Rating hat am 20.06.2018 das aktuelle unbeauftragte Unternehmensrating der Engie S.A. (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) von A- mit stabilem Ausblick auf A- mit negativem Ausblick angepasst.Wesentlicher Grund für diese Entscheidung sei die Ankündigung des Gesetzes Pacte (Plan d´action pour la croissance et la transformation des entreprises) wonach der französischen Staat mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Aktien an Engie S.A. ab dem Jahr 2019 verkaufen werde. Auf Basis ihrer Ratingsystematik Staatsnahe Unternehmen, gehe die Creditreform Rating im Bedarfsfall von einer geringeren Bereitschaft zur außerordentlichen Unterstützung des französischen Staat aus, was einen negativen Einfluss auf unserer Ratingeinschätzung habe. Daher sei das aktuelle Rating der Engie S.A. von Creditreform Rating am 20. Juni 2018 von A- mit stabilem Ausblick auf A- mit negativem Ausblick angepasst worden.Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:13,25 EUR +1,75% (26.06.2018, 11:18)13,265 EUR +1,84% (26.06.2018, 11:23)