Tradegate-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,005 EUR -0,91% (27.06.2018, 08:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,07 EUR -0,19% (27.06.2018, 11:28)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (27.06.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) zu kaufen.Die Lage der Versorgerbranche habe sich aufgehellt. Auch wenn noch nicht alle Fragen bezüglich der Energiewende geklärt seien, befinde sich die Politik beim Ausbau der Erneuerbaren Energie auf einem guten Weg, und der regulatorische Druck durch die Energiewende sollte abnehmen. Zudem sei eine Ertragswende in den nächsten Geschäftsjahren (ab 2017) in Sicht. Das Branchenrating bleibe "positiv".Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Engie-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 16,80. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Engie-Aktie: