Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

13,07 EUR -0,19% (27.06.2018, 11:28)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (27.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Nachdem das Unternehmen Mitte Februar das internationale Öl- und Gasgeschäft (Transaktionswert: 3,90 Mrd. Euro) veräußert habe und der Abschluss des Verkaufs des Upstream-LNG-Geschäfts (Transaktionswert: 1,49 Mrd. Euro) kurz bevorstehen sollte, habe es eine weitere größere Desinvestition angekündigt. Engie wolle sich vom thailändischen Stromproduzenten Glow (ENGIE-Anteil: 69,1%; Stromerzeugungskapazität: 3,2 GW; EBITDA 2017: 470 Mio. Euro) trennen. Der Verkaufspreis betrage 2,56 Mrd. Euro. Die Transaktion werde zu einer Reduzierung der Nettoverschuldung von 3,30 Mrd. Euro (Transaktionswert) führen. Hintergrund der Transaktionen sei die Strategie, die C02-Intensität des Geschäftsmodells zu reduzieren.Mit Großakquisitionen rechne der Analyst vorerst nicht. Der Versorger habe Spekulationen dementiert, dass eine Übernahmeofferte für das börsennotierte Erneuerbaren Energien-Geschäft (Renovaveis) von EDP vorbereitet werde. Die Anordnung der EU-Kommission an Luxemburg, von zwei Engie-Töchtern nicht gezahlte Steuern (zzgl. Zinsen) in Höhe von 120 Mio. Euro (Tatbestand der illegalen staatlichen Beihilfe) einzutreiben, stelle keinen nennenswerten Belastungsfaktor für die Aktie dar. Die Unsicherheiten bezüglich der Guidance für das laufende Geschäftsjahr (angepasste Revisionspläne für die belgischen AKWs führe zu einem Ergebnisausfall von rund 250 Mio. Euro) sowie bezüglich des (mittelfristigen) Ausstiegs des französischen Staates (aktuell größter Einzelaktionär mit 24,1%-Anteil) hätten hier eine viel größere "Qualität".Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Engie-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde unverändert bei 14,50 Euro gesehen. (Analyse vom 27.06.2018)Börsenplätze Engie-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Engie-Aktie:13,005 EUR -0,91% (27.06.2018, 08:46)