Laut eigenen Angaben habe E&V Digital Invest im Jahr 2021 mit einem Finanzierungsvolumen von 55 Mio. Euro Gesamteinnahmen in Höhe von 4,5 Mio. Euro erreicht. Gegenüber 2020 sei das ein Plus von 41 Prozent.



Im dynamischen deutschen Wachstumsmarkt der Immobilienfinanzierung über die Crowd sei Engel & Völkers Digital Invest aussichtsreich positioniert. Aktuell würden noch wichtige Informationen zum IPO fehlen. Sobald der Wertpapierprospekt vorliegt, wird DER AKTIONÄR eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2022)



Kurzprofil Engel & Völkers Digital Invest:



Engel & Völkers Digital Invest greift auf langjährige Erfahrung und sein weltweites Netzwerk im Immobilienbereich zurück, um die Finanzierung exklusiver Projekte professionell zu prüfen und zu begleiten. Engel & Völkers Digital Invest wurde zunächst als Teil von Engel & Völkers Capital gegründet, welche bereits seit 2009 Immobilienprojekte mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro finanziert hat. Seit 2017 können sich auch Privatinvestoren über unsere Crowdinvesting-Plattform beteiligen. Engel & Völkers Digital Invest hat seinen Sitz in Berlin. Engel & Völkers Digital Invest finanziert Bauvorhaben, Bestandsimmobilien und Grundstücke für Bestandshalter und Projektentwickler und bietet privaten Investoren die Möglichkeit, sich Seite an Seite mit Engel & Völkers Digital Invest daran zu beteiligen. (06.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt Engel & Völkers Digital Invest unter die Lupe.Der Immobilien-Sektor sei mit Abstand das größte Segment im deutschen Crowdinvesting-Markt. Mit Engel & Völkers Digital Invest habe eines der Schwergewichte des Sektors am Dienstag seine Börsenpläne veröffentlicht. Das IPO solle einen mittleren einstelligen Millionenbetrag schwer werden und noch in Q2 über die Bühne gehen.Das Unternehmen, das 2017 vom Hamburger Immobilienmakler Engel & Völkers gegründet worden sei, strebe eine Notierung im Scale Segment der Frankfurter Börse an. Der Emissionserlös aus der Platzierung neuer Aktien solle sich dabei auf rund sieben Mio. Euro belaufen.In Deutschland sei das Immobiliensegment der mit Abstand größte Teilbereich der Crowdinvesting-Branche. Im Jahr 2020 (aktuellere Daten würden nicht vorliegen) habe der Sektor mit 255 Mio. Euro gut 78 Prozent des Gesamtmarkts ausgemacht. E&V Digital Invest sei dabei mit 18 Projekten und 44 Mio. Euro die Nummer zwei hinter dem Branchenprimus Exporo (60 Projekte, 136 Mio. Euro) gewesen.