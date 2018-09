Paris (www.aktiencheck.de) - Wenn auf eines Verlass ist, dann auf die jährlich wiederkehrende atlantische Hurrikan-Saison, die offiziell erst am 30. November 2018 endet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der aktuelle Aufwärtstrend des Ölpreises sei mit dem jüngsten Hurrikan aber nicht zu erklären, habe "Florence" doch die karibischen Inseln und den Golf von Mexiko weitgehend verschont. Vielmehr dürften die zuletzt gesunkenen US-Lagerbestände den Ölpreis beflügelt haben. Gleiches gelte für die erneut verhängten US-Strafzölle gegen chinesische Waren, die mit 10 Prozent geringer ausgefallen seien als ursprünglich befürchtet (25 Prozent). Noch entscheidender seien aber wohl die US-Sanktionen gegen den sechstgrößten Ölstaat Iran. Diese würden zwar erst im November in Kraft treten, doch schon jetzt liefere der Iran weniger Öl aus. Dem Finanzdienstleister Bloomberg zufolge habe das Land im August durchschnittlich 1,8 Millionen Barrel pro Tag exportiert, im April seien es noch 2,5 Millionen Barrel gewesen. Die große Sorge der Marktteilnehmer:Die übrigen Ölstaaten - allen voran die USA, Russland und die OPEC-Mitglieder - können oder wollen die Iran-Lücke nicht schließen, so die Analysten der BNP Paribas. Mehr Klarheit dürfte nach dem Wochenende herrschen; dann finde das mit Spannung erwartete Treffen der OPEC und einiger Nicht-OPEC-Staaten in Algier statt. (21.09.2018/ac/a/m)