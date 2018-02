Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben ihren Rückgang der ersten Wochenhälfte größtenteils wieder wettgemacht, so die Analysten der Commerzbank.Die Analysten der Commerzbank haben aufgrund des deutlich schwächeren US-Dollar, des hohen Optimismus der Anleger und der hohen Produktionsausfälle in Venezuela ihre Ölpreisprognose für das erste Halbjahr nach oben revidiert. Sie würden für Brent einen Durchschnittspreis von 66 USD je Barrel im ersten Quartal und von 62 USD je Barrel im zweiten Quartal erwarten. An ihrer Jahresendprognose von 60 USD je Barrel würden die Analysten festhalten. In den kommenden Monaten dürfte es zu einer Preiskorrektur kommen. Auslöser dürften die stark steigende US-Ölproduktion und ein Anstieg der Lagerbestände im ersten Quartal sein.Der US-Erdgaspreis sei innerhalb der letzten zwei Handelstage um gut 10% auf 2,85 USD je mmBtu gefallen. Anfang der Woche habe der Preis noch ein 13-Monatshoch von 3,65 USD erreicht. Gründe für den starken Preisrückgang seither seien ein Kontraktwechsel, Vorhersagen milderer Temperaturen in den USA in den nächsten zwei Wochen und ein geringer als erwarteter Abbau der US-Lagerbestände gewesen. Diese würden nach dem rekordhohen Abbau in den Wochen zuvor inzwischen 16% unter dem jahreszeitüblichen Niveau liegen. (02.02.2018/ac/a/m)