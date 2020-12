Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (14.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse der Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Kaum eine Branche habe sich zuletzt über ein derart gestiegenes Interesse der Investoren freuen können, wie die Erneuerbaren Energien. Zu den Top-Gewinnern des laufenden Jahres gehöre auch Energiekontor. Neue, ambitioniertere EEG-Ziele Deutschlands würden am Montag erneut für einen deutlichen Kurssprung sorgen.Energiekontor verfüge über eine große Pipeline von Projekten mit einem Volumen von 4,8 Gigawatt. Hinzu kämen 34 Wind- und ein Solarpark mit einem Volumen von 287 Megawatt in Eigenverwaltung. Auch künftig sollten ca. 50% der fertiggestellten Wind- und Solarparks verkauft werden, der Rest gehe in den Eigenbestand und solle Investitionen in das weitere Wachstum möglich machen.Die Nachfrage nach den grünen Energien des Konzerns dürfte dabei künftig weiter steigen. So habe sich die Regierungskoalition auf eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verständigt, hätten Vertreter der Fraktionen der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Eine mögliche Anhebung des Ausbauziels bis 2030 sei zunächst allerdings auf das erste Quartal verschoben worden. Vergangene Woche hätten sich aber die EU-Staaten auf ein höheres Klimaschutz-Ziel für 2030 geeinigt, das auch für Deutschland Folgen haben dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:49,20 EUR +8,37% (14.12.2020, 14:25)