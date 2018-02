Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienbörsen sind gestern zum zweiten Mal in dieser Woche eingebrochen, so die Analysten der Commerzbank.Es seien aber nicht nur die fallenden Aktienmärkte, die auf die Stimmung am Ölmarkt drücken würden. Zu nennen sei auch der rasante Anstieg der US-Rohölproduktion. Der Umstand, dass die Produktion mittlerweile bei mehr als 10 Mio. Barrel pro Tag liege und die Aussicht, dass die USA am Ende des Jahres zum weltgrößten Rohölproduzenten aufsteigen würden, habe viele Marktteilnehmer aufhorchen lassen.Zudem würden die US-Rohöllagerbestände inzwischen wieder, nachdem sie zwischen April und Dezember 2017 kontinuierlich gefallen seien, Ende 2017 sogar deutlich steigen. Die spekulativen Finanzanleger, die in Erwartung einer fortgesetzten Markteinengung auf weiter steigende Preise gesetzt hätten, dürften nun kalte Füße bekommen und sich von ihren zuvor eingegangenen Netto-Long-Positionen trennen. Aufschluss darüber könnten die Positionierungsdaten der CFTC und ICE heute Abend geben, auch wenn der jüngste Preisrutsch erst nach dem Stichtag der Erhebung eingesetzt habe. (09.02.2018/ac/a/m)