Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brentöl startet wenig verändert bei 70,5 USD je Barrel in die neue Handelswoche und liegt damit in Schlagdistanz zum in der letzten Woche verzeichneten 3-Jahreshoch, so die Analysten der Commerzbank.



Die spekulativen Finanzanleger würden im Energiesektor auf weiter steigende Preise setzen. Die Netto-Long-Positionen bei Brent seien in der Woche zum 23. Januar um weitere 13,9 Tsd. auf rekordhohe 579,3 Tsd. Kontrakte gestiegen. Bei WTI sei es zwar zu einem leichten Positionsabbau gekommen. Mit 478,6 Tsd. Kontrakten lägen die Netto-Long-Positionen aber auch hier nur knapp unter dem in der Vorwoche verzeichneten Rekordniveau. Bei Gasöl seien die Netto-Long-Positionen auf 192,3 Tsd. Kontrakte und bei US-Benzin auf 108,2 Tsd. Kontrakte gestiegen, was ebenfalls jeweils ein Rekordniveau darstelle.



Auch bei US-Erdgas sei es in den letzten Wochen zu einem deutlichen Stimmungsumschwung der Finanzanleger gekommen. Hätten diese Ende letzten Jahres noch mehrheitlich auf fallende Preise geetzt, so bestünden mittlerweile Netto-Long-Positionen von 172,7 Tsd. Kontrakten. Das sei der höchste Wert seit Mitte September. Die spekulativen Finanzanleger hätten durch ihre Käufe maßgeblich zum Preisanstieg bei Rohöl, Ölprodukten und Erdgas beigetragen. Die Motive hierfür seien unterschiedlich. Bei Rohöl und Ölprodukten sei es eine Mischung aus Risikoappetit und der Erwartung einer weiteren Markteinengung, bei Erdgas der wetterbedingt kräftige Lagerabbau in den USA. Bei allen genannten Energieträgern habe sich inzwischen ein beträchtliches Korrekturpotenzial aufgebaut, was jederzeit zu einer kräftigen Preiskorrektur führen könne. (29.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.