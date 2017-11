Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise gaben gestern Abend zwischenzeitlich deutlich nach, erholten sich aber schnell und schlossen mit ca. 1% im Minus, so die Analysten der Commerzbank.Heute treffe sich die OPEC zu ihrer lange erwarteten Sitzung in Wien. Gut informierten Quellen zufolge hätten sich die Vertreter der OPEC und der an den Kürzungen beteiligten Nicht-OPEC-Länder darauf verständigt, die Kürzungen um weitere neun Monate bis Ende 2018 zu verlängern. Offen sei allerdings, ob die Verlängerung eine Klausel enthalten werde, die Kürzungen bei der darauffolgenden Sitzung zu überprüfen und gegebenenfalls früher auslaufen zu lassen.Am Tag der letzten OPEC-Sitzung Ende Mai sei der Ölpreis um 5% gefallen, obwohl die OPEC die Förderkürzungen wie erwartet um neun Monate verlängert habe. In den drei Wochen nach der OPEC-Sitzung hätten sich die Verluste sogar auf knapp 20% summiert. Eine ähnliche Preisreaktion sei auch diesmal vorstellbar. Denn die spekulativen Finanzanleger hätten ihre Netto-Long-Positionen im Vorfeld der OPEC-Sitzung in Erwartung einer Verlängerung der Produktionskürzungen auf ein Rekordniveau ausgeweitet. Gewinnmitnahmen nach der OPEC-Entscheidung seien daher wahrscheinlich. (30.11.2017/ac/a/m)