China habe mehrere Kohleminen in der Provinz Shanxi, dem Zentrum des chinesischen Kohlebergbaus, geschlossen, nachdem es in den ersten elf Monaten des Jahres 2020 zu einigen Unfällen gekommen sei. Die Kohleproduktion in der Inneren Mongolei, die ein Drittel der chinesischen Kohleproduktion umfasse, sei ebenfalls beeinträchtigt worden, da im Laufe des Jahres Korruptionsuntersuchungen eingeleitet worden seien.



Außerdem habe China aus politischen Gründen Repressalien gegen Australien verhängt. "Australische Importe, einschließlich Kohle, sind nun entweder verboten oder mit hohen Zöllen belegt, nachdem Australien unter anderem auf eine Untersuchung der Herkunft des Coronavirus gedrängt hatte", so die Investmentexperten.



Auch die breit angelegte Kampagne zur Reduzierung der Kohleverstromung, um den Emissionsverpflichtungen des Landes nachzukommen, habe die heimische Kohleversorgung unter Druck gesetzt. Laut JK Capital hätten diese Maßnahmen zu einer Verknappung des Kohleangebots und einem starken Anstieg der Kohlepreise geführt, wobei Kohle immer noch mehr als 55% der chinesischen Stromproduktion ausmache.



Ein weiteres wichtiges Thema sei die Preisgestaltung. Während die Kohlepreise vom Markt bestimmt würden, würden die Stromtarife unter staatlicher Kontrolle bleiben. "Die Stromerzeugungsunternehmen müssen die Energiepreise niedrig halten, was häufig zu Verlusten führt, wenn der Kohlepreis so hoch ist wie im Moment. Derzeit verlieren die Kraftwerke mehr Geld, je mehr Strom sie erzeugen. Das hält sie davon ab, Kohlevorräte anzulegen und mehr zu produzieren", so die Investmentexperten.



Eine Anpassung der Stromtarife an Angebot und Nachfrage würde eine effizientere Energienutzung gewährleisten. "Derzeit zahlen chinesische Haushalte pauschal subventionierte Tarife, die viel niedriger sind als die der industriellen Verbraucher, da das Preissystem nicht die wahren Kosten der Stromerzeugung widerspiegelt. Da Chinas Strombedarf weiter wächst, sollte die Preisgestaltung für Strom stärker marktgesteuert sein", seien sich Jacob und Jegannathan einig.



China sei eines der ersten Länder gewesen, das sich von den Lockdowns während der Pandemie erholt habe. So hätten die Exporte im November 2020 ein Rekordhoch erreicht und seien um 21,2% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Und obwohl die Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2020 stillgelegen habe, sei der Stromverbrauch in China in den ersten elf Monaten des Jahres um 2,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der derzeitige kalte Winter erhöhe die Energienachfrage zusätzlich.



Die aktuellen Ausfälle sollten zwar nicht als großes Problem betrachtet werden, würden aber als Warnsignal für China dienen. "Das Land muss seine Energiepolitik hinsichtlich der Erreichung der Dekarbonisierung hinterfragen, ohne die Energiesicherheit zu gefährden. Die Situation zeigt deutlich, wie schwierig es für ein großes industrielles Entwicklungsland ist, sich in Richtung Dekarbonisierung zu bewegen, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und gleichzeitig die Strompreise für die Verbraucher niedrig zu halten sowie die Finanzstabilität der Stromerzeuger zu sichern", würden Jacob und Jegannathan zusammenfassen. (12.01.2021/ac/a/m)







