XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

5,724 EUR -1,99% (28.05.2019, 11:04)



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

5,719 EUR -0,75% (28.05.2019, 11:14)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (28.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Das operative EBITDA habe in Q1 moderat über der Analysten-Prognose gelegen, was aber an einem Einmaleffekt (Entschädigung für vorzeitige Kündigung eines Stromliefervertrags) sowie der Erstanwendung von IFRS 16 gelegen habe. Das bereinigte/operative Nettoergebnis sei dagegen in-line ausgefallen. Die Ziele bis zum Geschäftsjahr 2021 (exklusive IFRS 16) seien erneut durchweg bestätigt worden (u.a. operatives/bereinigtes Nettoergebnis 2021e: rund 5,6 Mrd. Euro; Ausschüttungsquote: 70%).Damit biete Enel nach wie vor eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung bei gleichzeitig überdurchschnittlichem Gewinn- und Dividendenwachstum. Allerdings seien die politischen Risiken vor allem auf dem Heimatmarkt Italien (Rechts-Links-Regierung) nach wie vor hoch. Die Dividendenrendite für 2019e (5,6%) sei attraktiv. Das Geschäftsmodell sei überdurchschnittlich defensiv. Q1 stelle eine gute Basis für das Erreichen der 2019er Ziele dar. Die Prognosen des Analysten hätten Bestand (u.a. Dividende je Aktie 2019e: 0,325 Euro; Dividende je Aktie 2020e: 0,360 Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Enel-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 6,10 Euro. (Analyse vom 28.05.2019)Börsenplätze Enel-Aktie: