XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,429 EUR +0,18% (25.11.2020, 09:58)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,434 EUR +0,19% (25.11.2020, 10:06)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (25.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF). von "halten" auf "kaufen" hoch.Enel werde die bisherige und nach Meinung des Analysten erfolgreiche Strategie (v.a. Fokussierung auf/Investitionen in Erneuerbare Energien sowie Netze) fortsetzen. Während der im Juli gekappte Ergebnisausblick für 2020 im Rahmen des jährlichen Kapitalmarkttages (am 24.11.) erneut wiederholt worden sei, habe Enel nun die Ergebnisziele für 2021 und 2022 gesenkt und "unkonkreter" formuliert. Die erstmals vorgelegten Ergebnisziele für 2023 würden Anstiege sowohl ggü. der neuen als auch ggü. der alten 2022er Guidance implizieren.Die Dividendenpolitik sei modifiziert worden. Es sei nun für jedes Geschäftsjahr eine konkrete Dividende (DPS 2020e: 0,35 (2019: 0,328) Euro; DPS 2021e: 0,38 Euro; DPS 2022e: 0,40 Euro; DPS 2023e: 0,43 Euro) festgelegt worden. Bisher habe die Ausschüttungspolitik den höheren Wert von Ausschüttungsquote von 70% (bezogen auf den bereinigten Nettogewinn) und der festgelegten Mindestdividende (2020e: 0,35 Euro; 2021e: 0,37 Euro; 2022e: 0,40 Euro) vorgesehen.Diermeier habe seine kurzfristigen Prognosen teilweise reduziert (u.a. DPS 2020e: 0,350 (alt: 0,355) Euro; bereinigtes EPS 2021e: 0,54 (alt: 0,56) Euro; berichtetes EPS 2021e: 0,53 (alt: 0,55) Euro). Es bestehe weiterhin eine überdurchschnittlich hohe Visibilität bezüglich der zukünftigen Geschäfts- und Dividendenentwicklung. Zudem stelle Enel nach Erachten des Analysten sehr ordentliche nachhaltige Ergebnis- und Dividendenwachstumsraten in Aussicht (operatives EBITDA CAGR 2020-2023 und 2020-2030: jeweils 5%-6%; bereinigtes Nettoergebnis CAGR 2020-2023: 8%-10% / 2020-2030: 6%-7%; DPS CAGR 2020-2023: 7%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Enel-Aktie: