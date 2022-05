Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,11 EUR -3,25% (05.05.2022, 12:35)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,106 EUR -1,42% (05.05.2022, 12:21)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (05.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Enel konnte seine Ergebnisse im Q1 22 wie erwartet steigern und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigen. Im Rahmen der Ergebnispräsentation hielt sich das Unternehmen mit seiner Kritik an staatlichen Interventionen nicht zurück.Mit einem um 7% im Jahresvergleich gestiegenen Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 4,5 Mrd. und einem um 19% höheren Nettogewinn von EUR 1,4 Mrd. habe der italienische Stromkonzern Enel die Markterwartungen treffen können. Auch wenn nicht alle Erzeugungsbedingungen optimal gewesen seien und die Beschaffungskosten im Endkundengeschäft gestiegen seien, hätten neue erneuerbare Produktionskapazitäten, das höhere Strompreisumfeld und Effizienzgewinne von rund EUR 150 Mio. zu einem insgesamt zufrieden stellenden Gewinnwachstum geführt. Das Unternehmen habe die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr von EUR 19 bis 19,6 Mrd. auf EBITDA-Basis bestätigt.Harte Kritik habe Enel an den staatlichen Interventionen in manchen ihrer Märkte geübt, so vor allem in Rumänien, wo sich im ersten Quartal 2022 Preisobergrenzen mit EUR 260 Mio. negativ in den Büchern niedergeschlagen hätten. In Italien würde die geplante Anhebung der Zufallsgewinnsteuer für Energiekonzerne von 10% auf 25% etwa EUR 100 Mio. kosten. Zudem würde man noch eine Intervention gegen die spanische Gaspreisobergrenze prüfen.Ansonsten setze Enel seinen Wachstumskurs bei erneuerbaren Energien fort. Enel habe zwar von Investoreninteresse an einigen südamerikanischen Töchtern berichtet, man wolle aber derzeit nicht verkaufen. Gleichzeitig versuche man sich aus Russland zurückzuziehen, wo Enel ein paar Gaskraftwerke und Windkraftanlagen besitze.