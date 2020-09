XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,371 EUR -1,10% (24.09.2020, 15:41)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

7,381 EUR -1,06% (24.09.2020, 15:43)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (24.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Nachdem Enel im Juni bestätigt habe, eine nicht bindende Offerte für ihre 50%ige Beteiligung am italienischen Breitbandanbieter OpenFiber in nicht genannter Höhe von Macquarie erhalten zu haben, habe der Versorger nun die Höhe des bindenden Angebots von Macquarie bekannt gegeben. Es belaufe sich auf 2,65 Mrd. Euro. Das liege deutlich über dem Buchwert (per 31.12.2019) von 384 Mio. Euro. Ein Verkauf zu dem genannten Preis würde somit nicht nur einen milliardenschweren Mittelzufluss, sondern auch milliardenschweren Buchgewinn für Enel bedeuten. Das Enel-Management habe sich noch nicht zur Offerte geäußert.Ein italienischer und staatlicher Einfluss auf OpenFiber bliebe nach Meinung von Diermeier gewährleistet, weil die restlichen 50% an OpenFiber die staatliche CDP halte. Dennoch bleibe der OpenFiber-Verkauf nach Erachten des Analysten unsicher, da es sich dabei auch um eine politische Angelegenheit handle. Enel solle nach Vorstellung der italienischen Regierung bei OpenFiber eigentlich stärker mit Telecom Italia kooperieren. Zudem setze Enel die Vereinfachung der Konzernstruktur (Anteil an Enel Americas auf 65% erhöht, Reorganisation des Erneuerbaren Energien-Geschäfts in Mittel- und Südamerika) fort, was Diermeier begrüße, aber gegenwärtig nicht als Treiber für die Enel-Aktie sehe. Diese habe sich seit Jahresanfang (+5%) besser als der Versorgersektor (-4%) entwickelt. Die Analystenprognosen würden vorerst unverändert bleiben.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Enel-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 8,20 Euro auf 7,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 24.09.2020)