Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (29.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Analyst Rodger Rinke von der LBBW:Rodger Rinke, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Stromanbieters Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Vollständiges Zahlenwerk: ENEL habe bereits Mitte Februar vorläufige Zahlen vorgelegt und nun die vollständigen Zahlen für 2017 nachgereicht. Große Abweichungen zu den vorläufigen Daten zu GuV und Verschuldung könne man nicht erkennen. Ertragsseitig bleibe es dabei, dass ENEL sowohl die eigene Guidance als auch die Markterwartungen leicht habe übertreffen können. Dabei habe ENEL von der breiten regionalen Diversifikation profitiert und habe die schwierigen Witterungsverhältnisse ausgleichen können. Konkret seien dafür das Wachstum in Erneuerbaren (+3,1GW an Kapazitäten), Kostensenkungen und das Retailgeschäft in Italien sowie die Netze in Südamerika verantwortlich gewesen.Ertragsseitige gute Entwicklung: Das nachhaltige EBITDA habe einen Anstieg von 2,5% auf 15,6 Mrd. EUR verbucht, getrieben von Erlösbeiträgen der getätigten Investitionen, Kostensenkungen und positiven Wechselkursveränderungen. Vom Unternehmen erwartet gewesen seien 15,5 Mrd. EUR. Das berichtete EBITDA habe bei 15,653 Mrd. EUR gelegen.Dividende solle zulegen: Gleichzeitig sei ein deutlicher Anstieg des Nettoergebnisses verbucht worden. Auf nachhaltiger Basis habe ein Anstieg von 14% auf 3,709 Mrd. EUR zu Buche gestanden. Auf berichteter Basis habe das Plus bei 47% auf 3,779 Mrd. EUR gelegen, getrieben durch geringere Zins- und Steueraufwendungen und Verkaufserlöse. Es sollten 0,237 EUR/Aktie als Dividende ausgeschüttet werden (VJ: 0,18 EUR/Aktie).Strategieplan für die Jahre 2018 bis 2020: Wie bisher basiere diese auf den Ecksäulen (1) Effizienz (2) Wachstum (3) Vereinfachung der Gruppenstruktur und aktives Portfoliomanagement (4) Dividendenpolitik und den Dimensionen Digitalisierung und Kundenfokus. Wachstum solle durch 24,6 Mrd. EUR CAPEX entstehen (+500 Mio. EUR). Das EBITDA solle von 2018 (16,2 Mrd. EUR) bis 2020 auf 18,2 Mrd. EUR steigen, während das nachhaltige Nettoergebnis von 4,1 auf 5,4 Mrd. EUR zulegen solle. Mit Blick auf die Dividende sollten für 2017 65% und ab 2018 70% des Nettoergebnisses ausgeschüttet werden. Neu sei eine Minimumdividende von 0,28 EUR/Aktie für 2018.Rodger Rinke, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Enel-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 5,60 Euro bekräftigt. (Analyse vom 29.03.2018)