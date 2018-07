Börsenplätze Enel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,835 EUR +0,73% (10.07.2018, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,856 EUR +0,06% (10.07.2018, 13:02)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (10.07.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Lutz Tantow von der Nord LB:Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Branchenstudie die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) zu kaufen.Für rund 61 Mio. Kunden sei Enel in 40 Ländern tätig. Fast die Hälfte der erzeugten Energie sei CO2-frei. Die Übernahme von Endesa (92,06%), dem führenden Energieproduzenten in Spanien und dem ersten privaten Versorger in Südamerika, sei der jüngste Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Enel habe in Q1/2018 trotz eines währungsbedingten Umsatzrückgangs das EBITDA und den Konzerngewinn (sogar zweistellig) steigern können. Als Dividende für 2018 sei ein Anstieg auf mindestens EUR 0,28 je Aktie geplant. Zudem sehe der zuletzt modifizierte Strategieplan verbesserte Gewinnaussichten bis zum Jahr 2020 vor, von denen die Aktionäre zusätzlich über höhere Ausschüttungen profitieren sollten.Die Situation der deutschen Versorger habe sich seit dem Geschäftsjahr 2016 merklich verbessert. Als positive Effekte hätten der Kompromiss zur Entsorgung des Atommülls, die staatlichen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer, steigende Strompreise und mögliche Entschädigungen für das Vorhalten von Kapazitäten zur Versorgungssicherheit gewirkt - eine Ertragswende sei in Sicht! Davon würden die Aktionäre über höhere Dividendenausschüttungen profitieren. Zudem hätten E.ON und RWE die Lage für eine Neuaufstellung genutzt, die jetzt noch einmal justiert werden solle. Für weitere positive Überraschungen könnte auch eine Neubewertung der Chancen aus den Netzgeschäften sorgen. Ebenso positiv könne sich das politische Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren Energien auswirken. Insgesamt nehme für die Branche der regulatorische Druck ab - der Sektor sei auf einem guten Weg.Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Enel-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 6,50. (Analyse vom 09.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Enel S.p.A.": Keine vorhanden.