XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,76 EUR -0,73% (27.06.2018. 14:49)



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,787 EUR +1,48% (27.06.2018, 15:33)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (27.06.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) zu kaufen.Die Lage der Versorgerbranche habe sich aufgehellt. Auch wenn noch nicht alle Fragen bezüglich der Energiewende geklärt seien, befinde sich die Politik beim Ausbau der Erneuerbaren Energie auf einem guten Weg, und der regulatorische Druck durch die Energiewende sollte abnehmen. Zudem sei eine Ertragswende in den nächsten Geschäftsjahren (ab 2017) in Sicht. Das Branchenrating bleibe "positiv".Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Enel-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 6,50. (Analyse vom 27.06.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Enel S.p.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Enel-Aktie: