XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,911 EUR +0,12% (27.11.2019, 10:34)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,93 EUR +0,45% (27.11.2019, 10:46)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (27.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Wie Diermeier im Rahmen seiner letzten Analyst (am 14.11.) erwartet habe, stelle der jüngste Mittelfristfinanzplan (um ein Jahr bis 2022 erweitert), der gestern (26.11.) im Rahmen eines Kapitalmarkttages präsentiert worden sei, eine Fortschreibung der bisherigen Guidance dar (d.h. weitere Ergebnis- und Dividendensteigerungen 2022e vs. 2021e). Jedoch seien die erstmals kommunizierten Finanzziele für 2022 (operatives EBITDA, bereinigtes Nettoergebnis) höher, als von Diermeier erwartet, ausgefallen. Die Mindestdividende für 2022 solle sich auf 0,40 Euro/Aktie und die Ausschüttungsquote auf 70% belaufen. Zudem seien die Ziele für die Geschäftsjahre 2020 (operatives EBITDA, Mindestdividende) und 2021 (bereinigtes Nettoergebnis, Mindestdividende) teilweise angehoben worden.Die größten Ergebnistreiber (operativeres Konzern-EBITDA 2022e vs. 2019e: +2,3 Mrd. Euro) sollten den Unternehmensplanungen zufolge strukturell betrachtet die Erneuerbaren Energien (+1,3 Mrd. Euro) sowie das Netzgeschäft (+0,7 Mrd. Euro) und regional betrachtet Lateinamerika (+1,3 Mrd. Euro) sein. Damit werde Enel nach Meinung des Analysten weiterhin eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung bei gleichzeitig überdurchschnittlichem Gewinn- und Dividendenwachstum (bereinigtes EPS CAGR 2019-2022e: 8%; Mindest-DPS 2019-2022e: 8%) aufweisen. Die Dividendenrendite (u.a. 2019e: 4,7%) sei seines Erachtens attraktiv. Die politischen Risiken in wichtigen Hauptmärkten des Versorgers würden hoch bleiben.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Enel-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 7,30 Euro auf 7,80 Euro erhöht. (Analyse vom 27.11.2019)Börsenplätze Enel-Aktie: