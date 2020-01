Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten weiterhin zum Kauf der Endor-Aktie. (Analyse vom 13.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Endor-Aktie:



Börse München-Aktienkurs Endor-Aktie:

37,80 EUR +5,00% (13.01.2020, 08:04)



ISIN Endor-Aktie:

DE0005491666



WKN Endor-Aktie:

549166



Ticker-Symbol Endor-Aktie:

E2N



Kurzprofil Endor AG:



Die Endor AG (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N) entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").



Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.



Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 51 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 69 Personen für Endor tätig. (13.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Endor-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten weiterhin zum Kauf der Aktie der Endor AG (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N).Umsatz, Gewinn und Aktienkurs würden rasant steigen. Die Experten hätten zum Hintergrundgespräch einen bestens gelaunten Firmenchef, Thomas Jackermeier, angetroffen. "Unser Geschäft entwickelt sich über alle Ebenen hervorragend. Wir freuen uns darüber sehr. Aber noch stolzer bin ich darauf, dass sich unsere Pläne, die wir nach der Gründung von vor gut 20 Jahren entwickelt haben, nunmehr alle realisieren. Auf der Zeitachse gab‘s sicher viele Verschiebungen. Aber dafür läuft es jetzt umso besser."In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe der Umsatz um fast 80% auf 26,4 Mio. Euro expandiert. Ein Wachstumstreiber in diesem Jahr sei die Einführung der Podium-Serie sowie die Kooperation mit der Formel 1. "Die Lizenz mit der Formel 1 war zwar teuer, zahlt sich aber für uns exzellent aus." Ein weiterer Treiber für Endor sei auch die allgemeine Klimadebatte. "Das Thema Simracing und E-Sports wird immer populärer. Wir sind mit nahezu allen namhaften Autoherstellern über eine Zusammenarbeit im Gespräch und profitieren davon, dass vor allem junge Leute sich stark für Simracing interessieren. Die Autoindustrie muss sich überlegen, wie sie den Zugang zum jungen Publikum findet. Simracing ist da sicher ein Baustein. Das treibt unser Geschäft", erkläre der CEO und ergänze: "Wir haben eine sehr gute Position im Markt und keine größeren Wettbewerber."Der beispielsweise in 2018 mit der Bentley Motor Group abgeschlossene Lizenzvertrag strebe eine Zusammenarbeit in der Entwicklung von lizenzierten Produkten sowie Produkten im Automotive-Bereich mit dem Ziel an, die perfekte Synthese zwischen Rennsport und Simulation zu erreichen. "Das Produkt ist sehr komplex. Wir haben aber einen Proto-Typen fertiggestellt. 2020 kann ich sicher mehr Details nennen. Es ist in jedem Fall ein sehr spannendes Produkt und wird bestimmt für hohe Aufmerksamkeit sorgen." Es werde sich um ein Produkt für den High-End-Bereich handeln. Ein Umsatztreiber werde das Projekt Bentley nicht werden, dafür aber sicher die Bekanntheit von Endor weiter steigern.Für das Jahr 2019 habe der CEO bisher einen Umsatz von 35 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose dürfte Endor wohl übertreffen. Ob am Jahresende vielleicht sogar ein Umsatz von 40 Mio. Euro erreicht werde, habe Jackermeier nicht kommentieren wollen. Beim Gewinn stelle der CEO mindestens 4 Mio. Euro in Aussicht. Die Betonung liege dabei ganz klar auf dem Wort mindestens. "Auf der Basis des stark angestiegenen Umsatzes, erzielen wir nunmehr auch sehr gute Ergebnisse, obwohl wir weiterhin kräftig investieren werden." Jackermeier habe zudem nicht ausschließen wollen, dass die eigene Produktpalette noch erweitert werde. "Wir arbeiten an ein paar Ideen und sind auch an einigen Lizenzen dran, um dadurch das Wachstum weiter zu treiben."Die Aktie von Endor habe sich in diesem Jahr fantastisch entwickelt. Die Experten-Prognose von Anfang des Jahres, dass die Aktie ein Kurspotenzial von 50 bis 100% haben würde, sei erfüllt worden. Anfang Juni hätten sie das Papier bei dem Rückschlag auf Kurse von 12 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Jüngst sei die Marke von 30 Euro geknackt worden. Der Börsenwert liege inzwischen bei rund 60 Mio. Euro. Die Rally werde weitergehen. Jackermeier selbst, der über 40% der Anteile halte, wolle weiterhin keine Aktien verkaufen. "Unser Wachstum ist nachhaltig und wird in den kommenden Jahren anhalten. Wir haben Ziele ausgegeben, die ich gerne erreichen will."Fragen bezüglich einer möglichen Übernahme von Endor durch größere Konzerne könne Jackermeier zwar nachvollziehen, stelle sich aber derzeit einfach nicht. "Mir macht Endor großen Spaß. Der eine oder andere Interessent war auch schon mal da. Aber ein Verkauf von Endor steht nicht in unserem Fokus und wir führen solche Gespräche auch nicht. Für die Zukunft kann und sollte man aber nichts ausschließen." Auch eine Notiz in ein anderes Börsensegment habe für Endor weiterhin keine Priorität auf der Agenda. "Ich kann den wirklichen Mehrwert für uns nicht erkennen. Wir müssen starke Zahlen liefern. Darauf kommt es an, dann entwickelt sich auch die Aktie."Vorstandswoche-Altfavorit Endor bleibe auf der Überholspur. Die Experten würden in der Aktie weiteres Kurspotenzial von mindestens 50% auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten sehen. Spätestens 2021 könnten Kurse von 50 Euro drin sein.