Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

19,88 EUR +0,03% (16.11.2020, 17:12)



TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

30,75 CAD -0,61% (16.11.2020, 17:26)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (16.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) unter die Lupe.Die neue Woche beginne in der Goldbranche mit einem Paukenschlag. Endeavour Mining übernehme Teranga Gold. Es entstehe der mit Abstand größte westafrikanische Goldproduzent. Die Goldproduktion der neuen Gesellschaft werde bei rund 1,5 Mio. Unzen p.a. liegen. Die produzierenden Minen lägen in Burkina-Faso, der Elfenbeinküste und im Senegal. Auch in Sachen Kosten werde der neue Konzern in der Top-Riege der günstigsten Produzenten mitspielen.In der vergangenen Woche hätten Endeavour Mining und Teranga Gold bestätigt, dass sich die Unternehmen in Fusionsverhandlungen befänden. Diese Gespräche schienen bereits weiter fortgeschritten zu sein, als manch einer annahm, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Jetzt sei es amtlich: Endeavour Mining werde (vorbehaltlich der Zustimmung) der Aktionäre, Teranga Gold mit einem kleinen Aufschlag übernehmen. Der Aufschlag liege gerechnet auf den Schlusskurs von vergangenem Freitag bei rund fünf Prozent. Die Akquisition erfolge in Aktien und solle in Q2/2021 abgeschlossen werden. Endeavour Minings Großaktionär La Manche habe bereits die Unterstützung signalisiert und ein weiteres Investment in die neue Gesellschaft angekündigt. Darüber hinaus wolle Endeavour die gerade begonnene Dividendenpolitik weiter fortführen.Die Fusion sei aus allen Blickwinkeln sinnvoll. Sabodala werde zusammen mit Hounde und Ity das Gerüst der neuen Endeavour Mining bilden. Alle drei Minen hätten ein langes Minenleben. Dazu erhalte Endeavour Mining mit Golden Hill ein weiteres sehr spannendes Entwicklungsprojekt in Burkina Faso. Gemeinsam mit den Projekten, die Endeavour bereits sein Eigen nenne, stehe einem organischen Wachstum in den kommenden Jahren nichts entgegen. Ein smarter Schachzug des Endeavour Managements.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Endeavour Mining-Aktie: