TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

32,78 CAD -4,74% (11.08.2020, 21:10)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (11.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) unter die Lupe.Endeavour Mining habe Zahlen für das zweite Quartal präsentiert, die die Erwartungen leicht verfehlt hätten. Grund dafür seien die etwas schwächeren Zahlen einer Mine in der Elfenbeinküste. Angesichts der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona seien die Zahlen von Endeavour Mining aber insgesamt in Ordung gewesen. Da die Aktie keineswegs ambitioniert bewertet sei, rate er bei Kursschwäche zum Kauf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.08.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:21,13 EUR -3,74% (11.08.2020, 21:14)