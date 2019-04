Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

12,92 Euro +0,82% (18.04.2019, 11:17)



TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

CAD 19,34 +1,26% (17.04.2019)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (18.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse des Analysten Fahad Tariq von der Credit Suisse:Fahad Tariq, Analyst bei der Credit Suisse, rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Goldminenbetreiber dürften in 2019 von einem Umfeld mit höheren Goldpreisen profitieren. Der durchschnittliche Goldpreis könnte sich auf 1.280 USD je Unze belaufen.Das Chance/Risiko-Profil von Endeavour Mining Corp. wird von Analyst Fahad Tariq positiv gesehen.Die Analysten der Credit Suisse nehmen in ihrer Endeavour Mining-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 32,00 CAD auf.Börsenplätze Endeavour Mining-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:12,71 Euro +0,39% (18.04.2019, 14:38)