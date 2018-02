Die Finanzmärkte müssten folglich neue Risiken einpreisen. Zunächst seien dies Inflationsgefahren, die sich angesichts der enger werdenden Produktionskapazitäten ergeben könnten. Dabei sei das Risiko einer Stagflation gering - also einer Kombination von höherer Inflation und schwachem Wachstum. Es handle sich eher um eine Reflationierung im Zuge starker und global synchron verlaufender Wachstumsraten. Die Zentralanken würden bei ihrer Geldpolitik auf die Realwirtschaft und die Finanzmärkte zukünftig deutlich weniger Rücksicht zu nehmen brauchen als in den letzten Jahren. Aus Inflationsgefahren würden sich folglich viel schneller Leizinserhöhungen ableiten. Während es bislang im Zweifel für Zentralbanken richtig gewesen sei, mit einer Straffung der Geldpolitik zu warten, könnte dies in Zukunft die falsche Strategie sein.



Daraus ergebe sich zwangsläufig ein unsicherer Zinsausblick. Die durch die stete und abwartende Geldpolitik bislang niedrig gehaltenen Volatilität an den Geld- und Anleihemärkte werde nachhaltig ansteigen. Da niedrige Zinsen und Zinsschwankungen auch Basis für den Anstieg anderer Vermögenspreise gewesen seien, sei eine Neuorientierung auch hier folgerichtig.



Dazu komme die Herausforderung, einen kreditfinanzierten potenziellen Boom-Bust Zyklus in den USA zu managen. Dieser erhöhe sowohl das Haushaltsdefizit als auch die Staatsverschuldung zu einer Zeit, in der der Spielraum für sinkende Leitzinsen bereits stark begrenzt sei. Das Leistungsbilanzdefizit dürfte aufgrund der expansiveren Fiskalpolitik zusätzlich ansteigen und die protektionistischen Instinkte der US-Regierung weiter stimulieren. Falls diese tatsächlich zu handelsbegrenzenden Maßnahmen führen würden, werde sich zusätzlicher Preisdruck einstellen, der den Handlungsspielraum der FED einenge. Die USA würden den zwangsläufig irgendwann beginnenden nächsten Abschwung daher mit sehr begrenzten wirtschaftspolitischen Mitteln begleiten müssen - zumindest wenn man von der Möglichkeit einer sehr starken US-Dollar Abwertung absehe.



Die oben skizzierten neuen Risiken würden nicht bedeuten, dass die Finanzmärkte nun mehr Risiken ausgesetzt seien als noch vor wenigen Monaten erwartet. Aber sie müssten sich mit neuen Themen beschäftigen. Das ökonomische Grundszenario der Analysten sei weiterhin sehr optimistisch. Die Weltwirtschaft werde dieses Jahr stark wachsen, was Preissteigerungen nahe den Inflationszielen der Zentralbanken und ein kräftiges Wachstum der Unternehmensgewinne ermögliche. Für die Finanzmärkte, insbesondere für die Aktienmärkte, sei dies ein gesundes Fundament. Statt Liquiditätsschwemme und Negativzinsen dürften die Märkte allerdings zukünftig von der Geldpolitik weniger Rückenwind erwarten. Höhere Inflationsraten- und Zinsen würden kurz- bis mittelfristig die größten Herausforderungen darstellen.



Für Investoren würden die letzten Entwicklungen ein Ende der langen Schönwetterperiode bedeuten. Trotz geldpolitischen Gegenwindes, volatilitätsbedingter Gewitter, geo- und handelspolitisch tieferen Temperaturen würden die Analysten aber die Hoffnungen und Erwartungen auf einen goldenen Herbst an den Finanzmärkten in diesem Jahr nicht aufgeben. (Ausgabe vom 19.02.2018) (20.02.2018/ac/a/m)





Basel (www.aktiencheck.de) - Typisch Finanzmärkte - in dem Moment, in dem die meisten Analysten und Strategen immer optimistischer für die Weltwirtschaft wurden und ihre Prognosen nach oben revidiert haben, brachen die Märkte ein, so Dr. Karsten Junius, CFA bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Und typisch möge auch sein, dass dieser Einbruch nicht auf die lange Zeit thematisierten Risiken zurückzuführen gewesen sei: Die Geopolitik, Rohstoffpreise, Unternehmensergebnisse, die hohe Verschuldung in China oder die Furcht vor einer US-Rezession seien jedenfalls nicht Auslöser der Kursrückgänge gewesen. Ganz im Gegenteil. Die Märkte hätten eher das Risiko einer Überhitzung der US-Konjunktur zu verdauen.Die Verabschiedung der US-Steuersenkungen und die Perspektive zusätzlicher Ausgabenprogramme würden nur einen Schluss zulassen: Die US-Wirtschaft erhalte einen massiven fiskalischen Stimulus, der den Konjunkturzyklus verlängere und eine Rezession in den nächsten 18 Monaten sehr unwahrscheinlich werden lasse. Konjunkturell notwendig sei dieser Stimulus nicht. Die Arbeitslosenquote befinde sich auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2001 und die Wirtschaft sei in den letzten Quartalen bereits ohne zusätzlichen Stimulus über Potenzial gewachsen. Auch die Weltwirtschaft benötige eine zusätzliche Stimulierung nicht. In Großbritannien, Japan und Deutschland herrsche Vollbeschäftigung und die chinesische Regierung scheine den Weg zu strukturell niedrigeren Wachstumsraten gut zu managen. Statt der im Zuge der Verflachung der Zinsstrukturkurve immer wieder diskutierten US-Rezession sei nun eine Überhitzung und ein Boom-Bust Zyklus die größte Gefahr.