Linz (www.aktiencheck.de) - Medienberichten zufolge könnte es bereits in dieser Woche zu einer Einigung zum Brexit kommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Ausblick der Analysten für das Eintreten dieses Szenarios ziehe eine Pfund-Erholung bis auf Kursniveaus bei EUR/GBP bei 0,83 ins Kalkül. Pfund-Käufer sollten dementsprechend auf Nummer sicher gehen, Pfund-Verkäufer hingegen könnten durch das Platzieren einer Limitorder von möglichen "übertriebenen Kursausschlägen" profitieren. (30.11.2020/ac/a/m)



