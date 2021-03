Börsenplätze Encavis-Aktie:



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW),das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"-Status.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Die Green-Tech-Korrektur der vergangenen Wochen habe auch die Encavis-Aktie mit voller Wucht getroffen. Operativ sei es bei dem Unternehmen aber zuletzt gut gelaufen, wie die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr zeigen würden. Da der Ausblick jedoch vorsichtig sei, könne sich der MDAX-Titel weiter nicht von den Korrekturtiefs lösen.2020 sei der Umsatz um sieben Prozent zum Vorjahr auf 292,3 Mio. Euro geklettert, habe Encavis am Dienstagabend mitgeteilt. Experten hätten nur mit 286,2 Mio. Euro gerechnet. Das EBITDA habe um drei Prozent auf 224,8 Mio. Euro zugelegt. Die entsprechende Marge sei aber von 79,5 auf 77 Prozent zurückgegangen. Die EBITDA-Entwicklung habe vom voranschreitenden Portfolioausbau sowie den Erträgen aus der Veräußerung von Minderheitsanteilen an drei Windparks in Österreich profitiert.Im laufenden Jahr wolle Encavis beim Umsatz auf mehr als 320 Mio. Euro und beim EBITDA auf mehr als 240 Mio. Euro kommen. Für den Schub solle der erstmalig ganzjährige Umsatz- und Ergebnisbeitrag der beiden spanischen Großprojekte sorgen. Die Dividende möchte Encavis von 26 Cent im Vorjahr auf 28 Cent erhöhen. Dies hätten Analysten bereits erwartet.Die Zahlen würden überzeugen, beim Ausblick habe man sich etwas mehr erhofft. Für neue Impulse dürfte dies bei Encavis zunächst nicht reichen. Langfristig würden die Aussichten angesichts der immer weiter steigenden Nachfrage nach grünen Energien aber gut bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link