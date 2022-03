Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,47 EUR +3,25% (15.03.2022, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

17,46 EUR +4,05% (15.03.2022, 16:40)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energie-erzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahme-verträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com. (15.03.2022/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt am Dienstag im Tagesverlauf seine Verluste reduziert habe, notiere der Solar- und Windparkbetreiber Encavis bereits den ganzen Tag klar im Plus. Der SDAX-Konzern habe starke vorläufige Zahlen vorgelegt und damit für neue Impulse gesorgt, nachdem die neue Green-Tech-Euphorie an den Märkten die Aktie zuletzt bereits angetrieben habe.Dank des starken Anstiegs der Strompreise habe Encavis die eigenen Ziele übertroffen. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um fast 13 Prozent auf 330 Millionen Euro gestiegen - erwartet worden seien 320 Millionen Euro. Das EBITDA sei ähnlich auch um rund 13 Prozent auf 255 Millionen Euro geklettert. Die Prognose habe 240 Millionen Euro vorgesehen.Als bereinigter Gewinn je Aktie seien 48 Cent hängen geblieben - zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch beim operativen Cashflow habe Encavis überzeugen und mit einem Plus von 19 Prozent auf 250 Millionen Euro die prognostizierten 210 Millionen Euro deutlich übertreffen können. Endgültige Zahlen würden dann am 29. März folgen.Encavis habe zwar seine Strompreise weitgehend langfristig abgesichert. Dennoch habe sich der Anstieg der Preise 2021 spürbar in den Zahlen widergespiegelt. Dieser Trend dürfte auch in den ersten Monaten 2022 angehalten haben respektive anhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Encavis.