Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

9,68 EUR +1,15% (08.01.2020, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

9,71 EUR -0,61% (08.01.2020, 11:01)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

CAP



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (08.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber habe sich für die kommenden Jahre ehrgeizige Ziele gesetzt. Die Wachstumsstrategie des Konzerns solle dazu führen, dass der um Wettereffekte bereinigte Umsatz von den für 2019 geplanten 260 Mio. Euro bis 2025 auf 440 Mio. Euro klettern solle, wie Encavis am Mittwoch mitgeteilt habe. Das wäre ein Plus von fast 70%.Encavis wolle sich u.a. darauf konzentrieren, in bereits für den Baubeginn fertige Wind- und Solarprojekte zu investieren und in früheren Stadien mit strategischen Partnern zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen wolle zudem Minderheitsanteile an Wind- und ausgewählten Solarparks veräußern, um Geld für weitere Investitionen einzuspielen. Die vertraglich gesicherte eigene Stromerzeugungskapazität solle bis 2025 von 1,7 auf 3,4 Gigawatt verdoppelt werden.Die ehrgeizigen Ziele würden die Anleger kalt lassen, die Encavis-Aktie notiere fast unverändert. Zuletzt habe sich das Papier aber ohnehin in einer starken Verfassung präsentiert. Operativ würden die Geschäfte rund laufen. Zudem profitiere die Encavis-Aktie von der anhaltenden Klimadiskussion und dem fortschreitenden Ausbau erneuerbarer Energien.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link