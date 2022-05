Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Encavis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Encavis-Aktie:

20,48 EUR -2,24% (02.05.2022, 10:18)



Tradegate-Aktienkurs Encavis-Aktie:

20,48 EUR -1,87% (02.05.2022, 10:30)



ISIN Encavis-Aktie:

DE0006095003



WKN Encavis-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Encavis-Aktie:

ECV



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) ist Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. (02.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein trüber Ausblick von Vestas belaste am Morgen Aktien von Windkraftanlagenherstellern. Nordex verliere auf Tradegate mehr als zwei Prozent zum Xetra-Schluss vom Freitag. Ähnlich schwach zeige sich der Vestas-Kurs. Encavis habe hingegen zunächst beflügelt von eigenen Geschäftszahlen zugelegt. Zuletzt sei das Papier aber auch ins Minus gerutscht.Vestas habe im Zuge der von den Dänen vorgelegten Quartalszahlen seine Umsatz- und Margenziele gekappt. Ein noch größerer als zunächst gedacht ausgewiesener Verlust für das erste Quartal überrasche angesichts der Resultate von General Electric (GE) und Siemens Gamesa nicht, habe es am Morgen von den Analysten von J.P. Morgan geheißen. Überraschend sei aber das Ausmaß der Prognosesenkung.Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis sei in den ersten drei Monaten des Jahres kräftig gewachsen. Die Quartalszahlen lägen auf dem Niveau der Planannahmen, aber deutlich über den des Vorjahresquartals, habe das Unternehmen überraschend am Montagmorgen mitgeteilt. Demnach sei der Umsatz um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 90,4 Millionen Euro gestiegen. Als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) seien davon fast 35 Millionen Euro übrig geblieben, während letztes Jahr noch 13 Millionen gestanden hätten. Encavis profitiere unter anderem von den hohen Strompreisen, sowie den Bestrebungen, die Alternativen Energien auszubauen. Zudem sei das Wetter im ersten Quartal günstig gewesen.Anleger können bei dem Wert weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die nächste Zielmarke sei das Anfang 2021 bei 25,55 Euro markierte Allzeithoch. Nach unten biete die 38-Tage-Linie eine erste Unterstützung. (Analyse vom 02.05.2022)Mit Material von dpa-AFX