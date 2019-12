Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Encavis AG:



Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) entstand im Jahr 2017 aus dem Zusammenschluss der Capital Stage AG und der CHORUS Clean Energy AG. Unter dem Namen Encavis verbinden sich heute erfolgreiche Historien und große Expertise: Zwei Solar- und Windparkbetreiber und erfahrene Dienstleister für Investitionen in Erneuerbare Energien gestalten zusammen die Zukunft.



Das Kerngeschäft der Encavis AG ist der Erwerb und der Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks. Staatlich garantierte Einspeisevergütungen oder Stromabnahmeverträge von bis zu 20 Jahren liefern dem Unternehmen dabei stabile und planbare Erträge. Mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 1,5 Gigawatt ist die Encavis AG einer der führenden konzernunabhängigen Produzenten von Strom (IPP) aus Erneuerbaren Energien in Europa. An dem stetigen Ausbau des Anlagenportfolios sowie der ertragsstarken Entwicklung der Encavis AG partizipieren ihre Aktionäre über einen stabilen Verlauf des Aktienkurses sowie einer sehr attraktiven Dividendenpolitik. Die Encavis AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und im SDAX notiert. (12.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Encavis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Encavis AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Klima-Aktien seien auf dem deutschen Kurszettel gefragt, darunter auch Encavis (ehemals Capital Stage). Der Wind- und Solarparkbetreiber habe mit der Versicherungskammer Bayern einen neuen Großaktionär gewonnen. Die Nachricht finde an der Börse Anklang.Die Versicherungskammer Bayern (VKB) steige als Ankerinvestor beim Solar- und Windparkbetreiber Encavis ein. Nach Abschluss einer Kapitalerhöhung werde die Kammer 4,04 Prozent der Anteilscheine des SDAX-Konzerns halten, habe Encavis nach Börsenschluss am Mittwochabend mitgeteilt. Mit der Ausgabe der neuen Aktien habe Encavis rund 48 Millionen Euro erlöst, wovon jedoch noch die Kosten für Ausgabe und Platzierung am Aktienmarkt abgezogen werden müssten.Das Geld solle in den Ausbau des operativen Geschäfts investiert werden, so Encavis Konzernchef Dierk Paskert. Allerdings habe das Unternehmen das Aktienpaket etwas unter dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Tage verkauft. Die Aktie habe im frühen Handel am Donnerstag auf der Stelle getreten. Das mehrfach erhöhte Jahresziel für den bereinigten Gewinn je Aktie habe der Vorstand bekräftigt und peile hier weiterhin 0,42 Euro an nach 0,31 Euro im Vorjahr. Die Versicherungskammer Bayern sei den Angaben zufolge der größte öffentliche Versicherer in Deutschland.Das Analysehaus Jefferies habe Encavis mit "hold" und einem Kursziel von 10,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach zwei erhöhten Ausblicken des Investors in erneuerbare Energien sei der Aktienkurs in diesem Jahr um 65 Prozent gestiegen, habe Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Kurzfristig könne er nun aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial ausmachen.Die Encavis-Aktie habe einen Lauf und steuere inzwischen das Hoch aus dem Jahr 2015 an. Bei Kursschwäche bleibt die Aktie für Langfrist-Investoren ein interessantes Investment, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Mit Material von dpa-AFX