Tradegate-Aktienkurs Enapter-Aktie:

23,40 EUR +0,86% (11.11.2021, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Enapter-Aktie:

23,05 EUR 0,00% (11.11.2021, 09:02)



ISIN Enapter-Aktie:

DE000A255G02



WKN Enapter-Aktie:

A255G0



Ticker-Symbol Enapter-Aktie:

H2O



Kurzprofil Enapter AG:



Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) spezialisiert sich auf die innovative Anion Exchange Membrane (AEM)-Elektrolyse, mit der grüner Wasserstoff hergestellt werden kann. Die Technologie ermöglicht den Bau effizienter, kostengünstiger und standardisierter Elektrolyseure und Stacks, die nach dem Prinzip der Modularität zu größeren Einheiten hochskaliert werden können. Eine hochmoderne Software für Energiemanagementsysteme sorgt für einfache Bedienung, Steuerung und Überwachung und hohe Kompatibilität. Enapter hält eigene Patente und investiert stark in den Aufbau eigener Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Das Unternehmen plant den Aufbau einer Massenproduktion, die die Produktionskosten durch Skalierung, Standardisierung und Automatisierung drastisch senken wird. (11.11.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Enapter-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02, WKN: A255G0, Ticker-Symbol: H2O) weiterhin zu kaufen.Enapter stelle standardisierte Elektrolyseure her, die nach dem Modulprinzip zu größeren Einheiten zusammengesetzt werden könnten. Enapters patentgeschützte AEM-Technologie verspreche großes Kostensenkungspotenzial. Gegenwärtig habe Enapter einen Produktionsstandort in Pisa, Italien und ca. 130 Mitarbeiter.Die Enapter AG habe ca. 1,3 Mio. neue Aktien ausgegeben und erziele damit einen Bruttoerlös von 30 Mio. Euro. Mit der erfolgreichen und vollständigen Platzierung der Aktien sei der finanzielle Grundstein für die Errichtung der Elektrolyseurfabrik in Saerbeck in Deutschland gelegt. Die Aktienanalysten von First Berlin würden davon ausgehen, dass die noch fehlenden Mittel für die Errichtung der Massenproduktionsstätte (Investitionskosten: Ca. 100 Mio. Euro) über Zuschüsse und Fremdkapital aufgebracht würden. Da die Aktienanalysten von First Berlin eine Kapitalerhöhung in ähnlicher Größenordnung bereits in ihrer Planung abgebildet hätten, ändere sich wenig an ihrem DCF-Modell. Sie würden das Unternehmen weiterhin auf Basis des DCF-Modells und eines Peergoupvergleichs bewerten, die beide hälftig in ihre Bewertung einfließen. Die deutlich höhere Peergroup-Bewertung führe zu einem neuen Kursziel von 46 Euro (bisher: 34 Euro).