Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (29.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).Die Erhöhung des Anteils am brasilianischen Milchprodukthersteller Laticinios Porto Alegre (von 40% auf 70% zum geschätzten Preis von CHF 90 Mio.) sei bisher noch nicht bewilligt worden. Der Umsatz solle im GJ19 CHF 200 Mio. erreichen (= 5,5% des Konzernumsatzes, Wachstum: +25%, zum Teil akquisitionsbedingt). Eine neue Joghurt-Anlage werde in Q4/2019 betriebsbereit sein, dies aber nicht ohne Anlaufkosten. Die EBITDA-Marge werde daher nur rund 5% betragen (Ziel: Konzernniveau von 10%).Kein Interesse an Hochdorf: Der Schweizer Milchproduzent Hochdorf (Umsatz im GJ18: CHF 561 Mio.) habe derzeit zu kämpfen und befinde sich im Restrukturierungsmodus (Aktienkurs seit JB: -37%, Marktkap.: CHF 90 Mio.). Da Hochdorf primär in der Schweiz und dort im Private-Label-Geschäft tätig sei, sei Emmi an einer Übernahme nicht interessiert. Der Hauptaktionär von Emmi, ZMP, halte 53% an Emmi und zugleich 29% an Hochdorf.Der Analyst habe seine Schätzwerte adaptiert und berücksichtige das brasilianische Unternehmen erst ab dem GJ20; zudem seien die Währungsannahmen aktualisiert worden, wodurch sich das EPS 2020 um -3% reduziere.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Emmi-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 880,00 auf CHF 800,00 gesenkt worden. (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Emmi-Aktie: