Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (08.01.2018/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) von CHF 650 auf 670.Minderheitsbeteiligung an siggi's seit 2012: Emmi habe seine 22%-ige Minderheitsbeteiligung an dem US-amerikanischen Joghurtunternehmen in zwei Schritten in 2012 und 2013 erworben und das Unternehmen habe 2013 einen Umsatz von USD 17 Mio. ausgewiesen. Das Joghurt sei die am schnellsten wachsende Marke im US-amerikanischen Lebensmittelvertrieb, die sich im Whole Foods-Segment am besten verkauft habe. Im GJ17 sei der Umsatz auf USD 130 Mio. (mit einem Wachstum von +50%) geschätzt worden. Emmi habe die Minderheitsbeteiligung als Auftragsfertiger mit Werk in Pen Yan erworben, das 2014 verkauft worden sei. Aufgrund der Übernahme von siggi's durch den französischen Milchprodukthersteller Lactalis verkaufe Emmi nun auch seine 22%-ige Minderheitsbeteiligung.Außerordentlicher Gewinn von CHF 40 bis 60 Mio. im GJ18: Im GJ12/13 habe Vontobel Research mit einer Gesamtinvestition von CHF 15 Mio. gerechnet, während der Wert der Beteiligung nun bei rund CHF 65 Mio. liegen dürfte, wodurch sich ein außerordentlicher Gewinn von CHF 50 Mio. ergebe. Kapitalkons. bez. Reingewinn (E CHF 2 Mio.) dürfte nicht mehr bestehen. Dieser werde im GJ18 verbucht und Weber beziehe dies in seine Prognose ein. Der von ihm geschätzte auf die Aktionäre entfallende Reingewinn steige somit für das GJ18 von CHF 161 Mio. auf CHF 209 Mio.Der nächste Kursimpuls für die Emmi-Aktie wäre die Veröffentlichung des GJ17-Umsatzes (08.02.2017).Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Emmi-Aktie und und hebt das Kursziel von CHF 650 auf 670. (Analyse vom 08.01.2017)Börsenplätze Emmi-Aktie: