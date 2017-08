ISIN Emmi-Aktie:

Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (23.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).Die H1 17-Zahlen seien etwas tiefer als erwartet ausgefallen, wobei der Umsatzrückgang in der Schweiz angehalten habe und neu auch die Geschäfte in Europa weniger gut gelaufen seien; dank seines Sparprogramms (Operational Excellence) habe Emmi seine EBITDA-Marge trotzdem verbessern können, während der Kauf der restlichen 40% von Mittelland Molkerei dem Reingewinn zugutegekommen sei. Weber werde seine Schätzwerte nur leicht anzupassen haben.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, betrachtet die Bewertung als hoch (EV/EBITDA: 11) und hält daher an seinem "hold"-Rating fest. Das Kursziel laute CHF 650. (Analyse vom 23.08.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Emmi-Aktie:571,288 EUR -9,89% (23.08.2017, 10:59)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Emmi-Aktie:662,50 CHF -8,87% (23.08.2017, 12:18)