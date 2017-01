SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Emmi-Aktie:

CHF 623,50 0,97% (06.01.2017, 09:47)



ISIN Emmi-Aktie:

CH0012829898



WKN Emmi-Aktie:

798263



Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

FV6



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

EMMN



Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (06.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).Übernahme von Meyerberg - führender Ziegenmilchproduzent in den USA: Meyerberg sei in den USA ein führender Anbieter von Ziegenmilch (auch Kondens- und Pulvermilch) und verfüge über zwei Produktionsstandorte (Kalifornien, Arkansas) mit einem Umsatz von USD 30 Mio. Der Analyst schätze den Kaufpreis auf USD 20 Mio.Durch die Übernahme erhöhe sich der Gruppenumsatz um 1% bzw. der US-Umsatz um 8%. Meyenberg vertreibe seine Produkte landesweit und sei bereits Zulieferer der Ziegenmilchmarken von Emmi in den USA (Cypress Grove, Redwood Hill).Die Übernahme von Meyenberg stärke die Position im Nischenmarkt für Ziegenmilch, da Emmi bereits Cypress Grove (Ziegenkäse) sowie Redwood Hill (Jogurt aus Ziegenmilch) besitze und sich dadurch Synergien beim Milcheinkauf ergeben würden - passe ebenfalls sehr gut zur Strategie von Emmi.Börsenplätze Emmi-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Emmi-Aktie:578,267 EUR -1,75% (06.01.2017, 09:20)